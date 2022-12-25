Maganda kurşunu kurbanı Metehan son yolculuğuna uğurlandı
Trabzon'da, sahil kenarında eğlenen arkadaş grubu arasında havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurulup, hayatını kaybeden Metehan Mutlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan şüpheli M.C.A. ise tutuklandı
Trabzon'da, maganda kurşunuyla ölen Metehan Mutlu (25) toprağa verilirken, gözaltına alınan şüpheli M.C.A. (31) ise tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kerem Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için kente gelenlerin de içinde olduğu bir arkadaş grubu, eğlenmek için sahildeki barakada buluştu. Bu sırada aynı gruptan M.C.A., tabanca ile havaya ateş etti.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Silahtan çıkan mermi, oturduğu tabureden kalkan Metehan Mutlu'nun çene altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Havaya ateş açan M.C.A. ile üzerinde ruhsatlı silah ve boş şarjör bulunan T.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.C.A., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı, T.A. ise serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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