Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da maganda düğünde can aldı! - En son haberler

        Konya'daki düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi öldü

        Maganda kurşunu bir kez daha can aldı. Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mashar Uğurlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maganda düğünde can aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçe merkezinde yapılan düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu kurşunlardan birinin isabet ettiği Mashar Uğurlu, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden katil zanlısı Mehmet O, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 30 Eylül'de yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurulan Mashar Uğurlu (44), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa