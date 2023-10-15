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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda düğün konvoyunda! İstanbul'da silahlı dehşet - Haberler

        Maganda düğün konvoyunda görüntülendi! Böyle ateş açtı

        Düğünlerde rastgele ateş açan magandalardan biri daha İstanbul'da görüntülendi. Sokakta ilerleyen düğün konvoyunda otomobilin içindeki bir kişi silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:20
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        Maganda düğün konvoyunda!
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        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Düğün eğlencesi yapan bir grup, oluşturduğu konvoyla sokakta ilerlediği sırada bir kişi otomobilinin içinden havaya peş peşe ateş etti.

        O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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