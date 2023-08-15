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TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan magandalar, trafiği birbirine kattı.

İHA'nın haberine göre tartıştığı sürücüye seyir halindeki camdan sarkıp yumruk atan kişi ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BİRİ YOL VERMEDİ, BİRİ YUMRUKLA SALDIRDI

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın önüne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki kişi ise camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki maganda daha sonra camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.