Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ABD'de hapiste bulunan lideri Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın 30 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro TV yıldızı olmaya hazırlanıyor.

New York Post gazetesinin haberine göre Aispuro, VH1 kanalında yayınlanan 'Cartel Crew' adlı reality şovda rol almak için kanal yetkilileriyle Miami kentinde buluştu.

Habere göre Aispuro, 1980'lerden 2000'li yılların başına kadar ABD'de faaliyet gösteren Kolombiyalı uyuşturucu baroniçesi Griselda Blanco'nun küçük oğlu Michael Blanco'yla birlikte bir yatta görüntülendi. Blanco'nun Aispuro'yu programa katılmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Uyuşturucu satıcılığı ve cinayet gibi onlarca ağır suçtan 30 yıl hapse mahkum edilen Guzman, halen Colorado'daki ABD'nin en yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor.