Maduro, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

ERDOĞAN 2018'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye son olarak 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık 2018'de Arjantin'deki G20 zirvesi için gittiği Latin Amerika seyahatini Venezuela ziyaretiyle sonlandırmış ve başkent Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

Bu, bir Türkiye cumhurbaşkanı tarafından Venezuela'ya yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.