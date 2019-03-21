21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Venezuela'da ulusal ölçekte ilaç dağıtımı için Çin'in desteği ile Barinas, Lara, Aragua, Anzoatgui ve Miranda eyaletlerinde faaliyet gösterecek Robotik İlaç Toplama Merkezleri hizmete girdi.
Başkent Caracas'ın da dahil olduğu Miranda eyaletine bağlı Santa Teresa kentindeki merkezi ziyaret ederek hizmete açan Maduro, burada yaptığı konuşmada, "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar dolarımız rehin alındı. Hükümet şu an Venezuelalılara ücretsiz sağlık hizmetlerinin karşılanması ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin saldırganlıklarının göğüslenmesi için muazzam bir çaba sarfediyor." ifadelerini kullandı.
Açılan merkezler sayesinde ülke içinde ilaç dağıtımının garantileneceğini söyleyen Maduro Dünya Sağlık Örgütü aracılığı ile ilaç temini için Çin, Rusya, Hindistan, İran, Belarus ve Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.
AA'nın haberine göre; Maduro, ABD destekli Venezuela muhalefetinin 23 Şubat'ta Kolombiya üzerinden "insani yardım" malzemesi sokma girişimini de anımsatarak şöyle konuştu:
"İnsani yardım mı? Ne insani ne yardım. Bir halkı boğmaya ve utandırmaya çalışıyorlar ama bizi ne utandırabilirler ne de boğabilirler. İster yağmur yağsın ister yıldırım düşsün, bu hamlelerle Venezuela halkının ihtiyacı olan ilaçları temin edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü ile ilaçların temini, üretimi ve dağıtımı için üst bir plan devreye sokuyorum. ABD emperyalizminin Venezuela halkının sağlığına kast edemeyeceğinin garantisini veriyorum."
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ayrıca Venezuela'nın başlıca ithal ettiği ürünlerin yerli üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli protokolleri hazırlaması için Bilim Konseyi'ne talimat verdiğini kaydetti.
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