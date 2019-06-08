Venezuela hükümeti Şubat ayından beri kapalı olan Kolombiya sınırının açılmasına karar verdi.

Venezuela, Şubat ayından beri kapalı olan Kolombiya sınırını yeniden açma kararı aldı. Venezuela Devlet Başkan Nicolas Maduro sosyal medya hesabından, "Egemenliğimizi tam anlamıyla yerine getirirken, 8 Haziran Cumartesi gününden başlayarak Tachira Eyaletinde, Kolombiya ile sınır geçişlerinin açılmasını emrettim" mesajını yayımladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de, "Venezuela'daki Bolivarcı Hükümet, Venezuela ve Kolombiya halkına güvenli sınır geçişleri için tam güvence veriyor" dedi.

Maduro hükümeti, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin 23 Şubat'ta ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği "insani yardımları" ülkeye sokma girişiminden bir gün önce ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatma kararı almıştı.

Sınırı kapatma kararına Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditleri" sebep gösterilmişti.

Bu arada, Venezuela'nın Tachira eyaletinde, ülkeyi Kolombiya ile bağlayan Francisco de Paula Santander Köprüsü, Simon Bolivar Köprüsü ve Las Tienditas Köprüsü olmak üzere 3 uluslararası köprü bulunuyor.