Madura'nın 'evet' demesi gülüşmelere yol açtı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE 'EVET' DEDİ

Her iki Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmanın ardından sorulara geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorular faslına geçerken 'Evet' demesinin ardından Maduro'nun da 'evet' demesi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere salondakilerin gülüşmesine yol açtı.