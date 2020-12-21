Şarkıcı, üzerinde şeffaf bir bandaj olan yara izini "iyileşme" ve "güzel yara izi" etiketleriyle birlikte sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

62 yaşındaki Madonna'nın gönderisi takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.