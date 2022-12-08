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Madonna'ya takipçilerinden tepki: "Botoksu bırak, albüm yap!" - Magazin haberleri

Madonna'ya takipçilerinden tepki!

Yeni iddialı pozlarını paylaşan Madonna, takipçilerinden tepki topladı. Ünlü şarkıcının neredeyse tanınmaz halde olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, "Estetik ve botoksu bırak, albüm yap" eleştirisinde bulundu

Giriş: 08.12.2022 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Madonna, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Tam adı "Madonna Louise Ciccone" olan şarkıcı, siyah iddialı kıyafeti, aynı renk güneş gözlüğü ve kırbacı ile yatağında verdiği pozları yayınladı.

    Madonna'nın gönderileri takipçileri tarafından tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının estetik ve botoksları sebebiyle neredeyse tanınmaz halde olduğunu ifade etti. Takipçileri Madonna'nın sosyal medyada sürekli gösteriş yapması ve tuhaf kıyafet seçimleriyle ilgili endişelerini de paylaştı.

  • "BOTOKS VE AMELİYATI BIRAK, ALBÜM YAP"

    Ünlü şarkıcının gönderisine, "Üzgünüm bu Madonna'ya hiç benzemiyor. Söyleyene kadar o olduğunu bile bilmiyordum", "Lütfen botoks ve ameliyatı bırak. Yeni bir albüm yap" ve "Bu hala Madonna mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • "SİZİ TRANSA SOKMAK İSTİYORUM"

    Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda 1992 yılında piyasaya sürdüğü kitabı 'Sex'in yeniden basılacağını açıklamıştı. Paylaşımına "Sizi transa sokmak istiyorum" ifadelerini not düşen Madonna'nın fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.

  • 1,5 MİLYON KOPYA SATMIŞTI

    ABD'li şarkıcının söz konusu kitabı, 1992'de ilk yayımlandığında dünya çapında 1,5 milyon kopya satmıştı. Kitap, pop yıldızının 5. albümü Erotica'dan bir gün sonra piyasaya çıkmıştı.

  • PHOTOSHOP SKANDALIYLA GÜNDEMDEYDİ

    Ayrıca Madonna, mart ayında photoshop skandalıyla gündeme gelmişti. 2015’te 'Rebel Heart' albümünün tanıtımı için Instagram’da paylaştığı fotoğrafının aslında Avustralyalı Amelia Goldie’ye ait olduğu, 28 yaşındaki kadının vücuduna kendi yüzünü photoshop ile yerleştirdiği iddia edilmişti.

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