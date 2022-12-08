Madonna, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Tam adı "Madonna Louise Ciccone" olan şarkıcı, siyah iddialı kıyafeti, aynı renk güneş gözlüğü ve kırbacı ile yatağında verdiği pozları yayınladı.

Madonna'nın gönderileri takipçileri tarafından tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının estetik ve botoksları sebebiyle neredeyse tanınmaz halde olduğunu ifade etti. Takipçileri Madonna'nın sosyal medyada sürekli gösteriş yapması ve tuhaf kıyafet seçimleriyle ilgili endişelerini de paylaştı.