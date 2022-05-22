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Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı!

Madonna'ya canlı yayın yasağı!

Popun kraliçesi Madonna'nın Instagram'da canlı yayın yapması, müstehcen görüntüler yayınladığı gerekçesiyle sosyal medya platformu tarafından yasaklandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ünlü şarkıcı "Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar?" diyerek sitem etti

22.05.2022 - 12:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve 18 milyon takipçisi bulunan Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın canlı yayın yapmasına, Instagram'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasak getirildi.

  • "NEDEN HAKKIMDA BU KADAR GİZEMLİ DAVRANIYORLAR?"

    63 yaşındaki şarkıcı, yasağın ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Madonna, "Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum." ifadelerini kullanarak, kuruma sitemde bulundu.

  • DAHA ÖNCE DE FOTOĞRAFLARI SİLİNMİŞTİ

    Geçtiğimiz yıl da Instagram tarafından şarkıcının çıplak fotoğrafları, sosyal medya hesabından silinmişti. Ünlü popçu, Instagram hesabında 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırılan karelerini düzenledikten sonra yeniden yüklemiş, Instagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçlamıştı.

  • Madonna, "Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?" demişti.

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