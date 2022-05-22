Madonna'ya canlı yayın yasağı!

"NEDEN HAKKIMDA BU KADAR GİZEMLİ DAVRANIYORLAR?"

63 yaşındaki şarkıcı, yasağın ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Madonna, "Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum." ifadelerini kullanarak, kuruma sitemde bulundu.