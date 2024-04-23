Madonna'ya bir dava daha

Şarkıcı, yine sahneye geç çıkmakla suçlanıyor. Washington konserine gelen hayranları Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy ile Nestor Monte Jr., Madonna'nın 'saygısızlık ettiğini' belirtti. Madonna'nın konserine bilet alan üç kişi, Madonna'nın sahneye iki saat geç çıktığını öne sürerek şikâyette bulundu.