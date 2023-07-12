Madonna vasiyeti için talimat verdi

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Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan 64 yaşındaki şarkıcı Madonna, ardından taburcu edilmişti. Madonna'nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ise ne zaman yapılacağı belirtilmemişti.

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DÜNYA TURNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.

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Guy Oseary, ayrıca yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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AİLESİ: ONU KAYBEDECEĞİZ SANDIK Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan Madonna'nın ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söylemişti. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için saklı tutulduğu bildirilmişti.

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Yaşananların ardından Madonna, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, sözlerine "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başladı.

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"HASTANEDE UYANDIĞIMDA AKLIMA İLK ÇOCUKLARIM GELDİ" Madonna, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M.

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ASLA YAPILMAMASINI İSTEDİĞİ ŞEYİ AÇIKLADI Bu açıklamayla sevenlerinin yüreğine bir nebze su serpen Madonna'nın ölümünün ardından yapılmasını istediği şeylerle ilgili de bir talimat listesi oluşturduğu öğrenildi. The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir nevi vasiyet hazırlayan Madonna, kendi ölümünün ardından asla ve asla yapılmamasını istediği şeyi de açıkladı. Sadece 2 hafta önce ölüme hiç olmadığı kadar yaklaşan yıldızın kendi ölümünden sonra adını yaşatacak eserleriyle ilgili isteği dikkat çekti.

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"BUNU SAKIN YAPMAYIN" Gazeteye konuşan kaynaklara göre Madonna, kariyerinin başından beri müziği ve kültür dünyasına katkısı konusunda hep kendi kararlarını almış bir isim. Ve bunun ölümünden sonra da devam etmesi konusunda ısrarcı. Bu yüzden de avukatlarıyla görüşerek daha önce ünlü grup ABBA ve Whitney Houston için yapılan "hologram" konserlerden birini asla istemiyor ve bunun kendi mirasını kirletecek bir şey olacağını düşünüyor. Madonna bu yüzden hayattayken buna önlem alıp avukatlarını devreye sokmuş ve onu hayatta gibi gösterecek bu tür konserlerin asla düzenlenmemesi için gerekli adımları atmış.

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Gazetenin bir diğer iddiasına göre de Madonna ölümünün ardından sahip olduğu büyük servetin yani mirasının aile içinde bir karmaşa ve hatta kavga yaratmaması için de şimdiden hamlesini yapmış. 850 milyon dolarlık bir serveti olan Madonna, kendisi öldükten sonra yaşanabilecek bu tür bir durumun önüne geçmek için şarkılarının haklarını çocukları arasında eşit şekilde paylaştırmaya karar vermiş.

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