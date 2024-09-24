Madonna seyircisi olduğu defilede yüzünü örterek podyumdan rol çaldı

Ünlü modacılar, Madonna'ya sosyal medya paylaşımlarıyla da minnettarlıklarını iletti. İkili, paylaşımlarında; "Başından beri bize inandığın için teşekkür ederiz Madonna. Bugün olduğumuz kişilerde senin küçük bir katkın yok, senin sayende" diye yazdılar.