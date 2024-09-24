Madonna seyircisi olduğu defilede yüzünü örterek podyumdan rol çaldı
Madonna, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileye, yüzünü komple örten, tülden bir duvak takarak katıldı. Tüm bakışları üzerinde toplayan 'popun kraliçesi' için "Podyumdan rol çaldı" yorumları yapıldı
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'Popun kraliçesi' olarak anılan Madonna, Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da düzenlenen bir defileyi seyretti.
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66 yaşındaki Madonna, kıyafet seçimiyle defilenin en dikkat çeken ismi oldu. Korseli elbisesini, siyah dantelden uzun bir duvakla tamamlayan ünlü şarkıcı, yüzünü tamamen kapatarak defile alanına girdi.
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Yüzü kapalı olduğu için defile alanına korumasının yardımıyla giren Madonna, tüm bakışları üzerinde topladı.
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İtalyan tasarımcılar Stefano Gabbana ve Domenico Dolce, Madonna'yı sarılarak sıcak bir şekilde karşıladı.
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Tasarımcı ikili, Madonna'nın elini öperek, ünlü sanatçıya defileye katıldığı için teşekkür etti.
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Ünlü modacılar, Madonna'ya sosyal medya paylaşımlarıyla da minnettarlıklarını iletti. İkili, paylaşımlarında; "Başından beri bize inandığın için teşekkür ederiz Madonna. Bugün olduğumuz kişilerde senin küçük bir katkın yok, senin sayende" diye yazdılar.
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Madonna'nın ilginç kıyafet seçimiyle defileye katılım göstermesi, "podyumdan rol çalmak" olarak nitelendirildi.