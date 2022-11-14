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Madonna'nın köpek taklidi tepki çekti: Tarzını mahvettiğini görmek üzücü! - Magazin haberleri

Madonna'nın köpek taklidi tepki çekti

Pop yıldızı Madonna köpek taklidi yaptığı videoyla bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Takipçiler, 64 yaşındaki şarkıcıya "İkonik Madonna tarzını mahvettiğini görmek çok üzücü" şeklinde eleştirilerde bulundu

Giriş: 14.11.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Son dönemde 'tuhaf' olarak algılanan sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan ABD'li pop yıldızı Madonna, köpek taklidi yaptığı son videosuyla gündeme geldi.

  • Söz konusu görüntülerde, 64 yaşındaki şarkıcının evcil hayvanının mama kabından su içtiği görüldü. 

  • "ÇIĞLIK ATAN ÇARESİZLİK"

    Ancak ABD'li pop yıldızının paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunların hepsi genç kalmak için çığlık atan çaresizlik. Herhangi birimizin Madonna'dan bekleyeceği son şey" ve "Bunların hepsi genç kalmak için çığlık atan çaresizlik. Herhangi birimizin Madonna'dan bekleyeceği son şey" şeklinde yorumlarda bulundu.

  • "YARATICILIĞIN TÜKENDİYSE BIRAK GİTSİN"

    Bir takipçisi de "40 yıllık sanatçı olduktan sonra, görsel sanat biçimi bir köpek kasesini yalamak oldu" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Yaratıcılığın tükendiyse bırak gitsin. Senden bir ömür boyu en iyisini görmeye alışmış olan hayranların için bunu mahvetme" ifadesini kullandı.

  • PHOTOSHOP SKANDALIYLA GÜNDEMDEYDİ

    Madonna, mart ayında photoshop skandalıyla gündeme gelmişti. 2015’te Rebel Heart albümünün tanıtımı için Instagram’da paylaştığı fotoğrafının aslında Avustralyalı Amelia Goldie’ye ait olduğu, 28 yaşındaki kadının vücuduna kendi yüzünü photoshop ile yerleştirdiği iddia edilmişti.

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