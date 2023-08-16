Madonna dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı

'MADAME X'İN ARDINDAN İLK BÜYÜK KONSER DİZİSİ OLACAK

Turne için yeni mekanlar ayarlamak gerektiği için yeniden düzenlenmesi büyük çaba gerektirdi. Ancak turnenin Avrupa ayağı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Bu tur, Madonna’nın 2019 ve 2020'de tertiplediği deneysel ve teatral bir şov olan 'Madame X' turunun arkasından düzenlenen ilk büyük konser dizisi olacak.