Madonna dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı
Madonna, yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan ağır bakteriyel enfeksiyonunun ardından ertelenen dünya turunun yeni tarihlerini duyurdu. Turnenin 14 Ekim'de Londra'da başlayacağı belirtildi
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Madonna, dünya çapında tanınmasını sağlayan şarkısı 'Holiday'in piyasaya çıkmasının 40'ıncı yılı için tasarladığı konserler dizisine 'Kutlama Turnesi' adını vermişti.
Ünlü şarkıcının hastalığı nedeniyle 15 Temmuz'da başlaması planlanan tur ertelenmişti.
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14 EKİM'DE BAŞLAYACAK
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Madonna’nın yaptığı yeni duyuruya göre; tur 14 Ekim'de Londra’da başlayacak.
Madonna, dünya turnesinde uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve 'Into The Groove', 'Like A Prayer', 'Vogue', 'Hung Up', 'Like a Virgin', 'Material Girl' gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.
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Turnenin Avrupa ayağı kapsamında Fransa, İtalya, Danimarka, Portekiz ve Almanya’da da konserler olacak.
İlk başta turun Kanada’nın Vancouver şehrinde başlaması planlanmıştı. ABD turuna dair tarihler 2024'e ertelendi, kimi konserler ise iptal edildi.
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'MADAME X'İN ARDINDAN İLK BÜYÜK KONSER DİZİSİ OLACAK
Turne için yeni mekanlar ayarlamak gerektiği için yeniden düzenlenmesi büyük çaba gerektirdi. Ancak turnenin Avrupa ayağı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.
Bu tur, Madonna’nın 2019 ve 2020'de tertiplediği deneysel ve teatral bir şov olan 'Madame X' turunun arkasından düzenlenen ilk büyük konser dizisi olacak.
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YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Madonna, 'Kutlama Turnesi’ni yılın başında duyurmuş, nisan ayında da provalara başlamıştı. Ancak Haziran ayında menajeri, Madonna’nın ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.
Madonna, taburcu olduktan sonra hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi ve ailesine teşekkür etmişti.
New York'ta bir hastanede yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra 29 Haziran'da taburcu olan ünlü şarkıcının tedavisine evde devam edilmişti.
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"İŞLER KÖTÜLEŞTİĞİNDE YANIMDA OLDULAR"
6 çocuk annesi olan Madonna, "Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, veren taraf hep sizmişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz ama işler kötüleştiğinde gerçekten benim yanımda oldular" demişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters
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