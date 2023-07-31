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        Haberler Dünyadan Madonna'dan yeni açıklama: Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum - Magazin haberleri

        Madonna'dan yeni açıklama: Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum

        Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden geçtiğimiz haftalarda taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 11:37
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          Geçtiğimiz ay yakalandığı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan 64 yaşındaki şarkıcı Madonna, ardından taburcu edilmişti.

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          Madonna'nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ise ne zaman yapılacağı belirtilmemişti.

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          DÜNYA TURNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

          Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.

        • 4

          Guy Oseary, ayrıca yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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          AİLESİ: ONU KAYBEDECEĞİZ SANDIK

          Ölümden dönen Madonna'nın ailesi de durumla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söylemişti. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için saklı tutulduğu bildirilmişti.

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          "UYANDIĞIMDA AKLIMA İLK ÇOCUKLARIM GELDİ"

          Madonna, yaşananların ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M." demişti.

        • 7

          "AİLE VE ARKADAŞLARIN SEVGİSİ EN İYİ İLAÇ"

          Sosyal medya hesabından çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını yayımlayan Madonna, yeni bir açıklamada bulunarak "Aile ve arkadaşların sevgisi en iyi ilaçtır" ifadelerini kullandı.

        • 8

          "ÇOCUKLARIMIN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİM YANLARINI GÖRDÜM"

          Madonna daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz… Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular. Onların daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm. Onların varlığı her şeyi değiştirdi.

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          "HAYATTA OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

          Kendisine gönderilen bir hediyeyi gördüğünde ağladığını belirten Madonna, "Hayatta olduğum için şanslı kendimi hissediyorum" dedi.

          Fotoğraflar: Reuters, İHA, AP, Mega, Instagram

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