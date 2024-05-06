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        Haberler Dünyadan Madonna'dan 20 yıl sonra aynı sahnenin tekrarı - Magazin servisi

        Madonna'dan 20 yıl sonra aynı sahnenin tekrarı

        Dünya turnesini Brezilya'da 1 milyon 600 bin kişiye verdiği ücretsiz konserle bitiren Madonna, 20 yıl önce sahnede Britney Spears ve Christina Aguilera ile gerçekleştirdiği ve hafızalara kazınan öpüşme anını tekrarladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:54
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        • 1

          Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesini, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında verdiği ücretsiz konserle bitirdi. 65 yaşındaki şarkıcıyı yaklaşık 1.6 milyon kişi seyretti.

          Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.

        • 2

          İngiltere’nin başkenti Londra’da ekim ayında başlayan turnenin son konseri için plaja akın eden seyirciler, coşkuyla 'Like a Prayer', 'Vogue' ve 'Express Yourself' gibi hit parçalara eşlik ederken, Madonna, unutulmaz bir gösteriye imza attı.

        • 3

          'Popun Kraliçesi', final konserinde, 20 yıl önce sahnede ses getiren hareketi tekrarladı.

        • 4

          Madonna, 2003 MTV Video Müzik Ödülleri'nin açılış konserinde sahnede Britney Spears ve Christina Aguilera ile öpüştüğü sahnenin tekrarını Brezilya konserinde gerçekleştirdi.

        • 5

          Madonna, kadın dansçılarından birinin dudağına sahnede tutkulu bir öpücük kondurdu.

        • 6

          Madonna, yedi ay süren turnesine aslında 15 Temmuz'da başlayacaktı. Ancak haziran ayında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, turneye ekim ayında başlayabilmişti.

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