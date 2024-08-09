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        Haberler Bilgi Yaşam Madeni paralar neden kötü kokar, sebepleri nelerdir?

        Sandığımız gibi değil! Bozuk paraların kokma sebebi sizi şaşırtacak!

        Gündelik hayatımızda kullandığımız madeni paraların ellerimizde garip bir kokuya sebep olduğunun hepimiz farkındayız. Alışveriş yaparken ve para üstü alırken bu duruma sıkça rastlamaktayız. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:00
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        • 1

          Ticarette ve alışverişlerde sürekli kullandığımız, çok fazla temas halinde olduğumuz madeni paraların elimize temas edince kokması bizleri her zaman düşündürmüştür. Uzmanlar, merak ettiğimiz bu soruyu yanıtladı.

        • 2

          METALLER KOKMAZ!

          Madeni bir paraya, anahtara veya çiviye dokunduktan sonra elimizi kokladığımızda “metalik” bir koku alırız. Ancak kimya biliminin bu duruma oldukça kışkırtıcı bir cevabı var: Metaller kokmaz!

        • 3

          Bir maddenin kokusunu alabilmemiz için öncelikle o maddenin uçucu taneciklerinin burnumuza ulaşması gerekir. Katılarla kıyaslandığında sıvıların koku üretmesi daha olasıdır. Çünkü sıvı molekülleri birbirine göre daha zayıf etkileşimler ile tutunur. Katılar arasında bir uçuculuk hiyerarşisi kurmak gerekirse, organik bileşiklerin koku üretimine daha yatkın olduğu görülür. Tuz, mineral ve metallerin de içinde yer aldığı inorganik bileşikler ise tanecikleri arasındaki güçlü etkileşimlerin etkisiyle koku üretmeye en az meyilli maddelerdendir.

        • 4

          Bir kokuyu alabilmemizin ikinci şartı ise burnumuzda o uçucuyu algılayacak reseptörlerin bulunmasıdır. Metaller, normal koşullar altında, buharlaşsalar dahi kokularını almamız mümkün olmazdı.

        • 5

          MADENİ PARANIN KOKMA SEBEBİ

          Madeni bir paraya dokunduktan sonra elimizden aldığımız kokuda, demir atomları yer almaz. Kokunun kaynağı cildimizin metalle etkileşiminden ortaya çıkan ürünler veya metalin üzerindeki kimyasal birikintilerdir.

        • 6

          DENEY SONUÇLARI ŞAŞIRTICI!

          Metal objeler tutan katılımcılarla yapılan deneylerde, demir iyonları ile cildimizdeki ter ve yağların hızlı reaksiyonu sonucunda aldehit ve keton türü bileşiklerin oluştuğu gözlenmiş. Deney, kokunun kaynağının paradaki demir atomları değil, insan vücudunun ürettiği kimyasallar olduğunu gösteriyor. Deney bulguları arasında saf ya da alaşımlı bakır metali içeren objelerin de benzer süreçler sonrasında bu kokuya yakın kimyasallar ürettiği yer alıyor.

        • 7

          Araştırmacılar kanda bulunan demirin de benzer reaksiyonlar sonucu kan kokusu adını verdiğimiz kokuyu ortaya çıkardığını düşünüyor.

          KAYNAK: TÜBİTAK

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