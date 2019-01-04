Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki madencilik denetimlerinde rekor kırıldı.

Güvenli madencilik uygulamalarıyla denetleme sayısının arttığını ve madenlerde kaza riskinin azaldığı belirten bakanlık, sosyal medya hesaplarından verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'de 8.088 ruhsat sahasına denk gelen 11.095 ocak denetlenerek bugüne kadarki en yüksek denetim sayısına ulaşıldı.