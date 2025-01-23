Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1’i yaralandı | Son dakika haberleri

        Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1’i yaralandı

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü. Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Metin Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Elazığ’da bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1’i yaralandı. Valilik açıklamasında, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkiinde bulunan 1186 No’lu krom maden ocağında, kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir.

        Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş ve tedavisi yapılmak üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Habertürk Anasayfa