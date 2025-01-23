Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü. Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Metin Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

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Elazığ’da bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1’i yaralandı. Valilik açıklamasında, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkiinde bulunan 1186 No’lu krom maden ocağında, kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir.

Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş ve tedavisi yapılmak üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.