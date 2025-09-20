Habertürk
        Maden işçiliği anlamında eşsiz! İşte 2 bin 600 yıllık kemer

        Klazomenai'da 2 bin 600 yıllık İonia kemeri

        İzmir'in Urla ilçesinde yer alan Klazomenai Antik Kenti'nde geçen yıl bulunan, üzerinde aslan ve yılan kabartması olan 2 bin 600 yıllık bronz kemer, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Bronz malzemeden yapılmış bir eser. Dönemin hali vakti yerinde olan kişilerince kullanılmış, Maden işçiliği anlamında da eşsiz bir eser" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 20.09.2025 - 16:46
        İşçiliği eşsiz! İşte 2 bin 600 yıllık kemer
        Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısındaki İzmir Körfezi'nin ortasında yer alan ve 12 İon kent devletinden biri olan Klazomenai Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor.

        Antik kentte İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün kurtarma kazılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı onaylı bilimsel kazılar da Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu destekleriyle yürütülüyor.

        NADİR VE ÖNEMLİ BİR ÖRNEK

        Geçen yılki kurtarma kazılarında, MÖ 6'ncı yıla tarihlenen bronz bir İonia kemeri gün yüzüne çıkarıldı.

        Kazı sonrası İzmir Müze Müdürlüğü'nde kapsamlı restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan 2 bin 600 yıllık eser, müzede ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. İnce işçiliği ile dikkat çeken, üzerinde yüksek kabartma aslan ve yılan figürleri bulunan bronz kemerin, İonia bölgesi metal sanatının günümüze ulaşan nadir ve önemli örneklerinden biri olduğu belirtildi.

        METAL ESERLER ARASINDA

        İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Urla'daki Klazomenai'de, 3'üncü derece SİT alanındaki yaptığımız kazılarda bronz kemer ortaya çıktı. Müze uzmanımız arkeolog Yılmaz Yeşilyurt tarafından müzeye taşınan ve müzede restore edilen bronz kemer, metal eserler vitrininde yerini aldı. 6'ncı yüzyıla tarihlenen İonia bölgesine ait Arkaik dönem maden sanatını anlatan önemli, nadir essiz eserlerden biri.

        Bu eser, kazılarda bütün olarak gün yüzüne çıkması açısından da önemli" dedi. Eserle ilgili bilgi veren Gürbüz, "Bronz malzemeden yapılmış bir eser. Dönemin hali vakti yerinde olan kişilerince kullanılmış, Maden işçiliği anlamında da eşsiz bir eser. Teşhirde, ziyaretçilerimizi diğer önemli eserlerimizle birlikte görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

        "İLGİ ÇEKİCİ BİR MÜZE"

        Müzeyi gezen İtalyan arkeologlardan İvana Manca (47), "Napoliliyiz. Bu tarz eserleri iyi biliyoruz. Buradaki birçok eser oldukça güzel. Dünyada da bazı örnekleri bulunan birçok eseri, Türkiye'de görmek bizim için ilgi çekici" dedi. İtalyan arkeolog Ferdinando Di Simone (47) ise "Burası çok ilginç ve ilgi çekici bir müze. Koleksiyonları oldukça geniş, eserler oldukça güzel" diye konuştu.

        Habertürk Anasayfa