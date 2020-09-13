Maden işçilerini taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Kazanın ardından Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Lakerta, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Lakerta’nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı ikiye çıktı.

Artvin'in Murgul ilçesinde dün maden işçilerini taşıyan otobüsün, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrilmesi sonucunda otobüste bulunanlardan Mehmet Kaynar (45) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.