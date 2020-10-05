Maden işçileri, Soma'da öğrencilere tablet bağışladı

AA

İşçiler, aldıkları iki tableti, Bozarmut İlkokulu öğretmenlerinden Mustafa Şen’e teslim etti.

İşçilerden Gökhan Çaylak, diğer köylerde de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştıracaklarını belirterek "Uzaktan eğitimin devam ettiği bu pandemi sürecinde tablet ve internetin ne kadar önemli olduğunu kendi çocuklarımızdan gördük. Biz de bu imkandan faydalanamayan çocuklarımıza destek vermek istedik." dedi.

Bozarmut İlkokulu öğretmenlerinden Mustafa Şen, madencilere duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti.