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Maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı

Giriş: 07.02.2023 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı
Maden işçileri, 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı
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AA

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgedeki çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TTK Amasra Müessesesi çalışanı madencilerin, görev yaptıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5 yaşındaki Sidra isimli çocuğu enkaz altından kurtardığı aktarılan açıklamada, "Kardeşleri 8 aylık Nur ve 3 yaşındaki Seyfettin'den ise ne yazık ki güzel haber veremedik. Mekanları cennet olsun. Sidra sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilecek" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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