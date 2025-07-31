Maden-İş'in grev kararı 60 gün süreyle ertelendi
Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (Maden-İş) grev kararının 60 gün süreyle ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Maden-İş tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek 60 gün süreyle ertelendi.
Karara göre grev ertelemesi getirilen iş yerleri şu şekilde:
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı,
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü,
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü,
Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Emet Bor İşletme Müdürlüğü.