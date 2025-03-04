Maden anlaşması imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmanın ardından rafa kaldırılan maden anlaşmasının yeniden gündeme geleceği iddia edildi.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına ilgili anlaşmayı duyurmak istediğini söyledi. Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın imzalanması bilgisiyle ilgili ihtiyatlı olunması tavsiyesinde bulunurken, Beyaz Saray konuya dair bir açıklama yapmadı.

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Zelenskiy'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile birlikte yumuşaması beklenen ilişkilerin, maden anlaşmasının yolunu açıp açmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Donald Trump, dün yaptığı açıklamada maden anlaşmasının imzalanmasının imzalanmasının hâlâ mümkün olduğunu işaret etmişti.

Zelesnkiy ise maden anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada kapıyı açık bıraktı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir