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        Haberler Dünya Maden anlaşması imzalanabilir | Dış Haberler

        İddia: ABD ile Ukrayna maden anlaşmasını imzalayabilir

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışma sebebiyle imzalanmayan maden anlaşmasının yeniden gündeme geldiği iddia edildi. İddiaya göre, Trump, danışmanlarına maden anlaşmasını duyurmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04.03.2025 - 22:27 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:38
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        Maden anlaşması imzalanabilir
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        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmanın ardından rafa kaldırılan maden anlaşmasının yeniden gündeme geleceği iddia edildi.

        Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına ilgili anlaşmayı duyurmak istediğini söyledi. Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın imzalanması bilgisiyle ilgili ihtiyatlı olunması tavsiyesinde bulunurken, Beyaz Saray konuya dair bir açıklama yapmadı.

        Zelenskiy'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile birlikte yumuşaması beklenen ilişkilerin, maden anlaşmasının yolunu açıp açmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Donald Trump, dün yaptığı açıklamada maden anlaşmasının imzalanmasının imzalanmasının hâlâ mümkün olduğunu işaret etmişti.

        Zelesnkiy ise maden anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada kapıyı açık bıraktı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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