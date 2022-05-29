Maddi hasarlı kaza sinir krizi geçirtti

İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle Yeşil sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde ara yoldan gelen otomobil ile bir başka sürücünün kullandığı otomobil, küçük çaplı maddi hasarlı kazaya neden oldu.

SAKİNLEŞTİREMEDİLER

Bir anda panik yaşayan kadın sürücü yaşadığı şok üzerine sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğulurken, kadın sürücünün yanındaki diğer kadın ise genç sürücüye saldırdı. Kadının hışmından kendini korumaya çalışan genç ise ‘Abla bende şeker hastasıyım. Bir dakika durun, kazada bir şey yok’ demesine rağmen kadın saldırısına devam etti.

Bu sırada dakikalarca gözyaşı dökerek sinir krizi geçiren kadın sürücüyü ise yoldan geçen diğer kadınlar sakinleştirmeye çalıştı. Tüm bu yaşanan ise bir başka vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.