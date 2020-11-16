Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Sarıl" Projesi'nin açılışı Kastamonu İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında yapıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projede, madde bağımlısı ve intihara teşebbüs etmiş kişilerin istihdam edilebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Proje kapsamda, 18-30 yaş aralığındaki 25 kişiye grafik tasarım ve fotoğrafçılık, terzilik ve modelistlik ile pasta yapımı ve sunumu alanında kurslar düzenlenecek. Proje sonunda kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde eğitim alan kursiyerlere istihdam imkanı sağlanacak.
Proje bitiminden sonra kurslar için alınan tüm malzemeler, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesine devredilerek Yeşilay tarafından kursların devamlılığı sağlanacak.Vali Avni Çakır, projenin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kurs olan grafik tasarım ve fotoğrafçılık kursunda 8 gencin eğitim alacağını belirtti.
Kursların birçok faydasının olacağını vurgulayan Çakır, "Bu sayede hem zararlı alışkanlıklardan uzak kalmış olacaklar hem de hayata sarılmış olacaklar. Kurs sayesinde inşallah birer meslek sahibi olacaklar. Bu konuda kendilerinin hem hayata sarılmaları sağlanacak hem de yarınlara daha güçlü bir şekilde bakmaları sağlanacak." dedi.
Kursiyerlerin meslek sahibi olmalarının amaçlandığına işaret eden Çakır, "Sertifikalı olmalarını sağlayacağız. İnşallah bundan sonra hiçbir şekilde daha önce yaşamış oldukları sıkıntılara tekrar düşmemelerini sağlayacağız." diye konuştu.
KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise proje başvuru sahibinin Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü olduğunu, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesi, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İŞKUR İl Müdürlüğü ile de iş birliği yapıldığını söyledi.Proje kapsamında 3 farklı atölye kurulduğunu anlatan Genç, şunları kaydetti:
"Burada düzenlenen kurslar, dezavantajlı kesimde yer alan madde bağımlılığı tedavisi görmüş ve belli bir süre temiz kalmış ve intihar teşebbüsünde bulunmuş kişilerin topluma kazandırılmasına yönelik. Bu kurslar aracılığıyla onların istihdam edilebilirliği artırılacak. Sonrasında işe yerleştirmeleri sağlanarak tekrar eski ortamlarına dönmelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 200 bin lira olup bunun 1 milyon 80 bin lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaktadır."
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