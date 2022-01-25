Madde bağımlısı dövülerek öldürüldü

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde madde bağımlısı bir kişi, darbedilmiş halde sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak ile 9659/1 Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kişinin vücudunda darp izleri tespit edildi.

Cansız bedenin yanında bulunan M.C. (22) ile babası Ö.C. (50) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.