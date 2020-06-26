Madde bağımlılarını tedavi edileceği "Bağımsızlık Köyü" açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirilen "Bağımsızlık Köyü"nde madde bağımlılığıyla ilgili eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon çalışmaları yapılarak bağımlıların tedavisi sağlanacak.
- "Bir mihenk taşı olacak"
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, törende yaptığı konuşmada, projenin özgün bir proje olduğunu belirterek, "Bu işin önemini anlayınca bunu hayata geçirmek gerekiyordu. Hemen projelere baktık ve incelemelerde bulunduk. Bağımsızlık Köyü, bağımlılıkla mücadelede en güzel örneklerden bir tanesi. Burası inşallah ülkemiz için bir mihenk taşı olacaktır." dedi.
Köken, denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirlediği 14-29 yaş arası kişilerin, Bağımsızlık Köyü'nde terapi göreceğini ve konunun uzmanlarından destek alacaklarını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da ceza hukukunun amacının sadece insanları cezanlandırmak olmadığını ayrıca ıslah etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Topluma iyi bireyler olarak tekrar geriye dönüşlerini sağlamaktır. Özgün düşüncelerle hazırlanmış bir proje. Maksat bu kötü alışkanlıklardan muzdarip olan insanları toprakla hemhal etmek, bitkiyle haşır neşir etmek, tabiatla kucaklaştırıp topluma faydalı bireyler olarak dönüşümünü sağlamaktır."
- Tarımla terapi yöntemi uygulanacak
Kemerburgaz'da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulan projede drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyelerinde eğitimler verilecek. Terapi Bahçesi ve yürüyüş yolunun bulunduğu Bağımsızlık Köyünde, madde bağımlılarının park, bahçe ve koruların bakımı, sebze fidesi üretimi gibi alanlarda eğitim almaları sağlanarak tarımla terapi yöntemi uygulanacak.
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