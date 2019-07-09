09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Madagaskar Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselerek dikkatleri üzerine çekti.
Mısır'ın ev sahipliği yaptığı 32. Afrika Uluslar Kupası'nda, Moritanya ve Burundi ile tarihinin bu turnuvadaki ilk deneyimini yaşayan Madagaskar, büyük sürprize imza attı.
Afrika kıtasının güneydoğusundaki ada ülkesi Madagaskar, son 8 takım arasına girerek dikkatleri üzerine topladı.
1897'den bağımsızlığını ilan ettiği 1960'a kadar Fransız işgali altındaki Madagaskar'ın milli futbol takımı, ilk maçına çıktığı 1947'den bu yana tarihinin en önemli başarısını yakaladı.
Milli takımın bu başarısı, yüzölçümü açısından dünyanın en büyük dördüncü adası olan ve yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'ın halkına da büyük sevinç yaşattı.
Madagaskar'ın, 2004 şampiyonu Tunus ile karşılaşacağı çeyrek final maçı, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak
NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Teknik direktörlüğünü 2017'den beri Fransız Nicolas Dupuis'nin yaptığı Madagaskar, B Grubu'nu namağlup lider tamamladı.
İlk karşılaşmasında Gine ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını alan Madagaskar, Burundi'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.
Madagaskar, turnuvada 7 defa final oynayan ve bunların 3'ünden kupayla ayrılan Nijerya'yı da 2-0 mağlup etti ve 7 puanla son 16 turuna yükseldi.
FIFA dünya sıralamasının 108. basamağındaki Madagaskar, Demokratik Kongo ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi.
Madagaskar, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçı, penaltılar sonucu 4-2 kazanarak masalsı yolculuğunu sürdürdü.
İLK VE YEDEK 11'E İKİ OYUNCU
Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) belirlediği grup aşamasının en iyi 11'i ve en iyi yedekleri arasına Madagaskar'dan 2 futbolcu girdi.
Bulgaristan Birinci Ligi'nin şampiyonu Ludogorets'te top koşturan orta saha oyuncusu Anicet Abel, en iyi 11'e seçildi.
Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El-Adalah'ta forma giyen forvet oyuncusu Carolus Andriamatsinoro da en iyi yedekler arasına yer aldı.
Andriamatsinoro, şu ana kadar turnuvada 2 kez fileleri havalandırdı. Anicet ise bir gol kaydetti.
Madagaskar kadrosunun öne çıkan isimleri arasında Marco Ilaimaharitra (Charleroi),Rayan Raveloson (Troyes),Thomas Fontaine (Reims) ve Ima Andriatsima (Clermont Foot) da bulunuyor.
35 yaşındaki santrafor Andriatsima, biri son 16 turunda olmak üzere attığı toplam 14 golle Madagaskar Milli Takımı'nın en skoreri unvanını taşıyor.
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