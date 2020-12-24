Serinin yeni filmi 2023'te 0:00 / 0:00

'Mad Max' serisinin yeni filmi 'Furiosa'ın gösterime 2023'te gireceği açıklandı. 'Furiosa'yı filmde Anya Taylor-Joy canlandıracak

HABERTURK.COM

2015 yapımı 150 milyon dolar bütçeli 'Mad Max: Fury Road' 378 milyon 900 bin dolar hasılat elde etmişti.

Serinin yeni filminde Charlize Theron'ın canlandırdığı 'Furiosa'ın gençliğini anlatılacak. 'Furiosa'yı filmde 24 yaşındaki Anya Taylor-Joy canlandıracak.

George Miller ile Nick Lathouris'in senaryosunu kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Anna Taylor-Joy'un yanı sıra Yahya Abdul-Mateen II ve Chris Hemsworth'un da yer alacağı filmin çekimlerine, Miller'ın hali hazırda çekimlerini gerçekleştirmekte olduğu 'Three Thousand Years of Longing'den sonra başlanması bekleniyor. Warner Bros'un yeni duyurusuyla filmin planlanan vizyon tarihinin 23 Haziran 2023 olduğu açıklandı.