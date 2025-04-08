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        Macron ve Sisi'den Gazze'de ateşkes çağrısı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Gazze'de ateşkesin zorunlu olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:58
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        Macron ve Sisi'den ateşkes çağrısı
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        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesi konusunda tüm çabaları reddettiklerini duyurdu.

        Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Mısır'da bulunan Macron, Sisi ile birlikte ülkenin kuzeydoğusundaki Gazze sınırına yakın olan Ariş kentini ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında iki lider "Filistinlileri topraklarından çıkarma girişimlerini kati olarak reddettiklerini" belirtirken, Gazze'de derhal ateşkesin zorunlu olduğunu, insani yardımların ulaştırılmasının hızlandırılması, sivillerin ve yardım görevlilerinin korunması konusunda çalışmanın önemine vurgu yaptı.

        Macron ve Sisi, kentteki Ariş Hastanesi'nde incelemeleri sırasında, Gazze'de İsrail saldırıları sırasında yaralanmış özellikle kadın ve çocuklardan oluşan tedavi altındaki Filistinlileri ziyaret etti.

        Ariş Hastanesi ziyareti sırasında Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Sisi ve Macron'a Mısır'ın Gazze'den gelen Filistinli yaralılara tedavileri için verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        İki lider, Gazze'ye diğer ülkelerden gönderilen ve Mısır hükümeti tarafından sunulan yardımların kontrol ve koordine edildiği Mısır Kızılay Lojistik Hizmetler Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

        Mısırlı Sağlık Bakanı Abdulgaffar iki lidere verdiği brifingte, savaşın başlangıcından bu yana ülkesinin 107 bin Filistinliyi karşıladığını bunlara gerekli sağlık tetkiklerinin yapıldığını çeşitli şekillerde yaralanan 8 bin Filistinli yaralının 16 bin refakatçiyle birlikte hastanelere kabul edildiğini ve bunlara 5 bin 160 ameliyat hizmeti sunulduğunu ifade etti.

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