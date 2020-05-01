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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mayıs'ta ülkedeki karantinanın kaldırılacağına söylerken, bunun sadece bir ilk adım olduğu uyarısında bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Elysee Sarayı’nda işçileri ağırlayan Macron, sonrasında açıklamalarda bulundu. Fransız Cumhurbaşkanı açıklamasında, 11 Mayıs'tan sonra normal yaşama bir geçiş olmayacak. Yeniden düzenlenmesi gereken bir iyileşme olacak. Pek çok aşama olacak ve 11 Mayıs da onlardan bir tanesi” dedi.

Hükümet vaka sayısının kötüye gitmesi halinde, olağanüstü halin 23 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören bir düzenleme hazırladı.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs tarihinde sona ereceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı, anaokulundan liseye kadar okulların tekrardan açılacağını açıklarken, okula gitmenin ise zorunlu olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı günlük hayata bazı kısıtlamaların getirileceğini, toplu taşımada maske takmanın ve sosyal mesafenin zorunlu olacağını vurguladı.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 1039 artışla 199 bin 254'e ulaştığı bildirildi.