Macron'un İslam karşıtı tutumu Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT

Beyrut Korneş Mezraa bölgesinde cuma namazı kılan yaklaşık 300 kişilik bir grup Lübnanlı, Methaf bölgesinde yer alan Fransa Büyükelçiliği önünde doğru yürüyüş yaptı.Ellerinde Kelime-i şehadet yazılı büyük afişler taşıyan grup, Lübnan ordusu ve emniyetinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı elçilik muhitinde, Fransa ve Macron aleyhinde çeşitli sloganlar attı.

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