Macron'un konuşmasındaki boş koltuklar gündem oldu

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Macron'un, kürsüde zaman zaman ses tonunu yükselttiği konuşması Afrika'da tepki çekerken salonun büyük oranda boş kalması sosyal medyada gündem oldu.

Twitter kullanıcıları, Macron'un konuşma yaptığı sırada salonun büyük oranda boş kaldığını ortaya koyan farklı görüntüleri sık sık paylaşılarak "Fransa'nın cazibesini kaybettiği" yorumlarını yaptı.

Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından, Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında ülkelerin dörtte üçü yoktu." ifadesini kullanarak BM Genel Kurulunda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını belirtti.

Delegasyonların dörtte üçü kafeteryada dinlenmeyi ya da sigara içmeyi Macron'u dinlemeye tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının parlatma çabasına rağmen Macron'un dikkate alınmadığını ve Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü savundu.

"GÖRÜNTÜ, FRANSA'NIN İMAJININ DÜŞTÜĞÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Laqua da Macron'un kürsüde ellerini kaldırdığı görüntü ile büyük ölçüde boş kalan salonun fotoğrafını yan yana paylaşarak, Macron'un BM kürsüsünde Fransa'nın konumunun düşüşüyle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesini yaptı.

Bir Twitter kullanıcısı da Macron'un kürsüdeki hareketli haline, jest ve mimiklerine dikkati çekerek "boş bir salona boş bir konuşma" ifadesini kullandı.

Duval Philippe ismindeki kullanıcı da "BM'deki bu görüntü, Macron geldiğinden bu yana Fransa'nın imajının düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Kendini beğenmişliği, küçümseyici tavrı bizi dünyadan izole etti." yorumunu yaparak Fransız medyasının Macron'a abartılı övgüsünü eleştirdi.

Bu yorumların yanı sıra birçok Twitter kullanıcısı da Macron'un Fransa adına çok güzel bir konuşma yaptığını savundu.

Diğer yandan, Fransız BFMTV televizyon kanalının yayımladığı görüntülerde Macron'un BM kürsüsündeki konuşması esnasında koltukların büyük ölçüde boş kaldığı dikkati çekti.

MACRON'A "AFRİKA'DAKİ FRANSIZ BİRLİKLERİ" TEPKİSİ

BM'de 30 dakika kadar konuşan Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Kesin bir şey var ki ben şu anda size konuştuğum sırada, Rus güçleri Ukrayna'da. Bildiğime göre, Ukrayna güçleri Rusya'da yok. Olan bu. Hepimiz buna bakmalıyız." sözleri de Afrika'da tepki çekti.

Afrikalı aktivist Nathalie Yamb, Macron'un bu sözleri sarf ettiği görüntüleri alıntılayarak "Kesin olan bir şey var ki sizinle konuşurken, Fransız birlikleri Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, Cibuti ve Madagaskar adalarında konuşlu ve bildiğime göre bu ülkelerin birlikleri Fransa'ya konuşlu değil." ifadesini paylaştı.

Bir kullanıcı da Afrika'daki Fransız birliklerini gösteren grafiği paylaşarak, askerlerini Afrika'dan çekmesi için Macron'a azami baskı yapılması çağrısında bulundu ve Fransa'nın kıtada askeri üs bulunduran ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.