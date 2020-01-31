Macron: Türkiye, Libya konusunda verdiği sözü ihlal ediyor, kaygılıyım

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya konusunda verdiği sözleri tutmadığını ve Berlin'deki anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bugün Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda Türkiye'nin takındığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin konferansında vermiş olduğu sözlerle aykırılık taşıyan tavırlarından dolayı duyduğum kaygıyı dile getirmek istiyorum" dedi.

Berlin'de geçtiğimiz haftalarda yapılan Libya Konferansı'nda 55 maddelik bir bildiri üzerinde uzlaşma sağlandı. Bildiride bundan sonra atılacak adımlar sıralanıyor ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yapılıyor. Ancak, Libya'da çatışmaların devam ettiği yönünde haberler geliyor.

Sosyal medyada bugün Libya açıklarında demirlemiş Türk savaş gemilerine ait olduğu iddia edilen görüntüler yer aldı.

Macron, Libya açıklarında Türk savaş gemilerinin bulunduğunu doğrulayarak, Türkiye'yi Libya'nın egemenliğini ihlal etmek ve Avrupa ile Batı Afrika'nın güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.

Macron, "Suriyeli paralı askerlerle birlikte Türk savaş gemilerinin son günlerde Libya topraklarına ulaştığını görüyoruz. Bu, Berlin'de varılan anlaşmanın açık ve ciddi bir ihlalidir. Verilen sözler tutulmamıştır" dedi.

Macron, açıklamasında Libya'daki anlaşmayı ihlal etme konusunda Türkiye dışında başka herhangi bir ülkenin adını vermedi.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülkenin batısı Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğusu ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı grupların kontrolü altında bulunuyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

General Halife Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor.