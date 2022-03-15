Macron: Rusya'ya silah satışı hukuka uygun

AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Rusya'ya 2020'ye kadar teslim ettiği silah ve savaş uçağı satış sözleşmelerine ilişkin Disclose internet sitesinin haberinin doğruluğunu teyit ederek, bunun uluslararası hukuka ve Fransa'nın taahhütlerine uygun olduğunu savundu.

Macron, Mauges-sur-Loire kentinde Ukraynalı mültecilerin kabul edildiği merkeze gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın, Avrupa Birliğinin (AB) 2014'teki silah ambargosuna rağmen Rusya'ya 2020'ye kadar silah teslimatına devam ettiğine yönelik Disclose internet sitesinin haberine ilişkin soruya cevaben Macron, Fransa'nın uluslararası hukuka uygun şekilde davrandığını, eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın "yapıcı kararlar aldığını" belirtti.

"FRANSA TARAFINDAN GİZLENMİYOR"

Rusya ile yapılan bazı silah satış sözleşmelerinin iptal edildiğini ifade eden Macron, Disclose internet sitesinin haberinde silah satış sözleşmelerine ilişkin yer alan bilgilerin Fransa tarafından gizlenmediği, bunun Fransa'nın taahhütlerine uygun olduğunu savundu. Macron, "Fransa, 2014'te alması gereken kararları aldı. Bu kararları ben almasam da savunuyorum." dedi.

Ukrayna'da önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu yineleyen Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskının sürdürülmesi halinde bunun sağlanabileceğini söyledi.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile devamlı temas halinde olduğunu, savaşa ilişkin somut sonuç olabileceğini düşündüğünde Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti.

"FRANSA, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Rusya-Ukrayna savaşının birkaç haftadır sürdüğünü anlatan Macron, "Bizim görevimiz Ukraynalıları ağırlayabilmek, en iyi şartlarda onları korumak. Fransa, üzerine düşeni yapacak ve yapıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 100 bine kadar Ukraynalı mülteciyi ağırlamak için hazırlık yaptıklarını dile getiren Macron, Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında spikerin arkasına geçerek savaşı protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova'ya konsolosluk koruması sağlanması için gerekli işlemleri başlatacaklarını aktardı. Macron, Putin ile bir sonraki görüşmesinde bunu önereceğini söyledi.

FRANSA İLE RUSYA ARASINDAKİ SİLAH TİCARETİ

Disclose internet sitesinin gizli ve resmi belgelere dayandırdığı dünkü haberine göre, Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri teçhizatlarla donatmış, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edilmişti.

Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etmişti. Bu ekipmanların değerinin, 152 milyon avro olduğu ifade ediliyor.

Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında 1000'den fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal kameralar, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları, Fransız devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve Safran şirketleri satmıştı.

Termal kameralar, geceleri insanları hedef alabiliyor ve 10 kilometre mesafedeki araçları tespit edebiliyor. Thales'e göre, bu kameralar, ateş açma özelliğine sahip.

Fransa'nın Rusya'ya 2020'ye kadar silah ve savaş uçağı sattığı, teslim ettiği ve bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Bu satışların Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Ağustos 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldığı vurgulanmıştı. Disclose'a açıklama yapan AB Komisyonu, AB üyesi ülkelerin 2008'de alınan ortak tavra saygı göstermesi, bir ülkeye teslim edilen silahların bir savaşta kullanılması halinde bu teslimatların durdurulması gerektiğini belirtmişti.