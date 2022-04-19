Macron: Putin ile diyaloğumuz durdu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ortaya çıkan toplu ölümlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğunun durduğunu söyledi.

Fransa'da hafta sonu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde France 5 televizyonuna demeç veren Macron, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Buça'da ve diğer kasabalarda çok sayıda insan cesedinin bulunmasının ardından savaş farklı bir hal aldı. O zamandan beri Putin ile tekrar konuşmadım, gelecekte onunla konuşma ihtimalini dışlamıyorum." dedi.

Diğer Avrupa liderleri Kiev'e giderken kendisinin neden gitmediği sorulduğunda Macron, "Kiev'e gideceğim ancak oraya elimde faydalı bir şeyle gitmem gerek. Çünkü Ukrayna'ya desteğimi oraya giderek göstermem gerekmediği çok açık. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile savaş başladığından beri yaklaşık 40 kez konuştum." ifadelerini kullandı.

Macron, "Kiev'e gidersem, bu bir fark yaratacak" dedi.