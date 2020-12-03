Macron: "Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve AB fon oluşturacak"

Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklığında video konferans yoluyla ikinci kez "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı" düzenlendi.
Macron, yaptığı konuşmada, 9 Ağustos'ta yapılan konferansta taahhüt edilen yardımların yerine getirildiğini ve böylece 280 milyon avro toplandığını söyledi.
Lübnan halkına 12 bin 500 ton un dağıtıldığını, 73 bin kişinin maddi yardım aldığını ifade eden Macron, 30 kadar hastaneye tıbbı malzeme konusunda yardım yapıldığını ve 25 bin kişiye de barınacak yer tahsis edildiğini belirtti.
Macron, Lübnan halkının yüzde 20'sinin fakirlik sınırı altında yaşadığını ve yardımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Yardımların Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde sivil toplum kuruluşlarına yapılması gerektiğini ifade eden Macron, Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir fon oluşturmaya karar verdiğini duyurdu.
Macron, Lübnan'da hızlı şekilde hükümet kurulmadan bu yardımların yapılamayacağını, bu ay Lübnan'a yeniden ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
- Beyrut Limanı'ndaki patlama
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Lübnan, patlamanın öncesinde de büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor, geniş çaplı gösterilere sahne oluyordu.
Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyaret gerçekleştirmiş, hükümetin kurulması için kurduğu baskılar ve yaptığı girişimler sonuç vermemişti.
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