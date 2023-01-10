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Fransa Cumhurbaşkanı Macron evliliğine ilişkin soruyu yanıtladı: Kime aşık olacağınızı siz seçmiyorsunuz

Geçtiğimiz günlerde otizmli gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un evliliğine ilişkin yanıtı gündem oldu. Bir gazetecinin, "O cumhurbaşkanı, örnek olmalı ve öğretmeniyle evlenmemeli" notunu okuyan Macron, "Kime aşık olacağınızı siz seçmiyorsunuz" dedi

Giriş: 10.01.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron evliliğine ilişkin soruyu yanıtladı: Kime aşık olacağınızı siz seçmiyorsunuz
Macron: Kime aşık olacağınızı siz seçmiyorsunuz
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HABERTURK.COM / AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde otizmli gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. 45 yaşındaki Macron'un 69 yaşındaki eşi Brigitte Macron ile evliliğine ilişkin açıklaması ise gündem oldu.

Emmanuel Macron, otizmli gazetecilerin, ailesi, mal varlığı, Ukrayna-Rusya yanı sıra farklı konular hakkındaki sorularını yanıtladı.

"KİME AŞIK OLACAĞINIZI SİZ SEÇMİYORSUNUZ"

Bir gazetecinin "O cumhurbaşkanı, örnek olmalı ve öğretmeniyle evlenmemeli" notunu okuyan Macron, "Kime aşık olacağınızı siz seçmiyorsunuz. O benim öğretmenin değildi bana tiyatro öğretti. Bu sayılmaz" dedi.

"ESKİDEN DAHA ÇOK PARAM VARDI"

Macron, "Çok fazla paranız var mı çok fazla arkadaşınız var mı?" sorularını, "Cumhurbaşkanı olmadan önce daha fazla param vardı ve çok fazla arkadaş edinmek için en doğru meslek değil" yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisini provoke eden bir ülke nedeniyle mi savaş açtı?" sorusuna Macron, Putin'in Ukrayna-Rusya savaşını Rusya topraklarını yeniden genişletmek ve geçmişteki Rusya İmparatorluğu'nun çevresini yeniden kazanmak için başlattığı yorumunda bulundu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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