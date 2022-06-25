Macron ile Putin'in savaş öncesi son konuşması ortaya çıktı

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Devlet başkanları arasındaki gizli telefon görüşmelerinin paylaşılması pek alışıldık bir durum değil. Ancak Macron ve ekibi bu kuralı bozdu, Elysee'de görüşmeyi kaydetti ve "Bir Başkan, Avrupa ve Savaş" adlı bir belgeselde yayınlanacak. Fransa cumhurbaşkanının Ukrayna savaşını ele alışına ilişkin belgesel Perşembe günü France 2 TV'de yayınlanacak.

Öncesinde ise Fransa Cumhurbaşkanı ile Putin'in konuşmasının öne çıkanlarını AFP ve Fransız medyası paylaştı.

Macron ve çevresi Putin ile diyalog sürecinin açılmasının barış süreci için olumlu olduğunu ifade etse de muhalifler, Fransız liderin diyalog hevesinin Rusya tarafından istismar edildiğinden korkuyor.

"NİYETİNİZİN NE OLDUĞUNU SÖYLEYİN"

Macron, Putin'le konuşmasının başlarında "Önce bana durumla ilgili doğrudan niyetinizin ne olduğunu söylemenizi istiyorum" derken duyuluyor.

Buna karşılık Putin'in Macron'a "Ne söyleyebilirim? Ne olduğunu kendiniz görüyorsunuz. Aslında sevgili meslektaşımız Bay Zelenskiy, Minsk anlaşmalarını uygulamak için hiçbir şey yapmıyor. Sana yalan söylüyor" derken duyuluyor.

Konuşmanın ilerleyen dakikalarında ortamın gerildiği anlaşılırken, konuşmada Putin doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların önerilerinin dikkate alınması gerektiğini savunurken Macron "Ama ayrılıkçıların önerileri umurumuzda değil" diye çıkışıyor.

Ancak gerginliğe rağmen Macron konuşmanın sonunda sadece Ukrayna yönetimini değil sosyal medyada da 'herkesi sakinleştirmeye' teşvik edeceğini söyleyerek arabulucu rolünü üstlenmeye çalışacağını söylüyor.

Konuşmanın sonlarına doğru ise Macron Putin'e, "Önümüzdeki saat ve günlerde lütfen hiçbir provokasyona boyun eğmeyin" diyor.

MACRON'UN SAVAŞ SIRASINDAKİ ARABULUCU ROLÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya - Ukrayna savaşında diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha ılıımlı mesajlar vermeye çalışıyor.

Macron geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirmişti.

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim" diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." demişti. Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.