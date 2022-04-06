Macron ile Le Pen arasında fark kapanıyor

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala yapılan anketler, 2. turda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen arasındaki fark kapanıyor.

Ipsos-Sopra Steria tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Macron'un ilk turda yüzde 28, Le Pen'in ise yüzde 21.5 oy alacağını gösteriyor.

Geçen ay yapılan anket sonuçlarında Macron'un yüzde 28, Le Pen'in yüzde 17.5

oy alacağı sonucu çıkmıştı.

FRANSA 10-24 NİSAN TARİHLERİNDE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Fransa’da halk, 10 ve 24 Nisan tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek.

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaklaşık 48,7 milyon seçmenin seçmen listesine yazıldığını açıkladı. INSEE'ye göre bu yıl seçmenlerin yüzde 95'i seçim listelerine kayıt yaptırdı.

SEÇİMLERDE 12 ADAY YARIŞACAK

Fransa’da 10 Nisan’da gerçekleşecek olan ilk tur seçimlerinde 12 aday yarışacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in yanısıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi’nin (EELV) Başkanı ve 2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi’nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi’nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Parti lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.