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        Haberler Dünya Macron, göçmenlik yasasının kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor

        Macron, göçmenlik yasasının kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzensiz göçe ilişkin yasanın kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:43
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        Macron göçmenlik yasası için tüm yetkisini kullanacak
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        BFM TV'nin haberine göre Macron, göçmenlik yasasını zorlamak için, bir tasarının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesini sağlayan Anayasanın tartışmalı 49/3 maddesinin kullanılmasının ihtimal dışı olmadığını belirterek, "Anayasanın izin verdiği şeyi kullanacağım." dedi.

        Macron, 22 Mart'ta, düzensiz göçe ilişkin tasarının farklı tasarılara bölüneceğini ve gelecek haftalarda parlamentoda görüşüleceğini açıklamıştı.

        Hükümetin hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymasına imkan veren göç tasarısına karşı 25 Mart'ta başkent Paris ve farklı kentlerde gösteri düzenlenmişti.

        Fransa'da anayasa, hükümete bir yasa tasarısının oylamadan geçirilmesi için yetki verirken buna karşı muhalefettin de gensoru teklifi vermesine olanak sağlıyor.

        Fotoğraf: AA

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        #Fransa
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