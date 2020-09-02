Macron, dış müdahalelerin Irak'ı zayıflatabileceğini söyledi

Macron, Lübnan'daki temaslarının ardından bugün geldiği Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı.
Salih ve Macron, bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Fransa ve Irak arasındaki ortak noktaları görüştüklerini belirten Salih, şunları söyledi:
"Toplantıda, Fransa ve Irak arasındaki ikili ilişkilere vurgu yapmak için önemli bir fırsatım oldu. İki ülke tarihsel olarak uzun ve iyi ilişkilere sahipler. Gerçek ortak bir stratejinin inşa edilmesi için söz konusu ilişkilerin güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Bu da iki ülke arasında imzalanan ve stratejik yol haritası olarak da tanımlanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle gerçekleşecektir."
Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin bölgedeki güvenlik gelişmeleri olduğunu ifade eden Salih, bu vesileyle Irak'a terörle mücadele konusunda sundukları destekler dolayısıyla Fransa'ya teşekkür etme imkanı bulduğunu belirtti.
Irak'ın terörle mücadelede eşsiz bir başarı elde ettiğini, bunu da Fransa'nın da dahil olduğu uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğini aktaran Salih, ancak terörle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini, bunun için de güvenlik konusunda uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Macron ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını belirten Salih, Irak'ın ekonomisi ve ilişkilere katkı sağlayacak proje ve anlaşmalara değindiklerini söyledi.
Bölgenin çatışmalar, sorunlar ve krizlerden çok acılar çektiğinin altını çizen Salih, "Bu bölgenin artık güvenli ve istikrarlı bir yer olması gerekiyor. Bunun için de Irak'ın güçlü ve egemen bir ülke gibi rol sahibi olması lazım. Irak'ın, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla dengeli ilişkileri bulunmalıdır. Irak, ötekilerin çatışma sahasına dönüşmemelidir. Ötekilerin de Irak'ın güvenlik ve istikrarına saygı duymasını bekliyoruz. Aynı zamanda Irak'ın iç işlerine müdahalenin de engellenmesi gerekiyor." yorumunda bulundu.
- "Müdahaleler ülkenizi ve çıkarlarınızı zayıflatabilir"
Bunun yanında Fransa halkı ve hükümetinin dostane desteklerinin Irak ve halkına belirtmek için Bağdat'a geldiğini söyleyen Macron, "Irak, yıllardır bazı zorluklarla baş etmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor. Irak'ın terör ve çatışmalar nedeniyle hassas ve tarihi bir süreçten geçtiğini ve bunun farkında olunduğunu çok iyi biliyorum." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede sona gelinmediğinin altını çizerek "Hilafeti, elinde tuttuğu topraklar üzerinden kaldırdıysak da halen DEAŞ'lı militanlar bölgede mevcut. Irak topraklarında da mevcuttur." diye konuştu.
Irak'ın maruz kaldığı 2'nci zorluğa da değinen Macron, "Ülkenin iç işlerine yönelik meydana gelen çok sayıdaki dış müdahaledir. Dış müdahaleler müdahaleler Irak'ı ve çıkarlarınızı zayıflatabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Macron, bugünkü Bağdat ziyaretinde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ve ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya gelecek.
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