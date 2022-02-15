Macron'dan sonra Scholz de reddetti!

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rus PCR testini yapmayı reddettiği belirtildi.

Alman hükümetinden bir kaynak, Alman büyükelçiliğinden bir doktor Moskova'da Scholz'e koronavirüs testi yapacağını aktardı.

Rusya-Ukrayna hattında artan gerilimi görüşmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Moskova'ya giden Scholz, Putin ile ilk kez bir araya gelecek.

Kremlin'in koronavirüs salgını kapsamında sıkı tedbirler aldığı bilinirken, Putin ile görüşecek liderlerinin Kremlin'de PCR testi olması isteniyor. Reuters'a konuşan bir kaynak ise, Scholz'un Rus PCR testini yapmayı reddettiğini uçakta test olacağını söyledi.

DNA ENDİŞESİ

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da Putin ile görüşmesinden önce Rus PCR testini yaptırmayı reddetmişti. Bu sebeple ikilinin oturduğu uzun masa ve mesafeli davranışları dikkat çekmişti.

Reuters'a konuşan bir kaynak, "Macron'un DNA'sının Rusya'ya geçmesine izin veremezdik" açıklamasında bulundu.