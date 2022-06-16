Macron'dan "Rusya'ya yaptırım" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya karşı onayladığı 6 yaptırım paketinin "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiğini belirtti.
Moldova'yı ziyareti sırasında açıklama yapan Macron, savaşın Avrupa kıtasına tekrar döndüğünü belirterek bu harp ortamının Moldova, bölge ve Avrupa için bir tehlike oluşturduğuna işaret etti.
Macron, "Birkaç yüz kilometre ötede Ukrayna'da olup biten, hepimizin istikrarı için bir tehdit oluşturuyor ve şimdiden yaşamlarımız ve ekonomilerimiz üzerinde derin sonuçları var." ifadesini kullandı.
“SAVAŞMADAN SAVAŞI DURDURMAK”
Moskova'ya karşı bugüne kadar AB'nin onayladığı 6 yaptırım paketiyle, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığını sürdürmesinin maliyetinin dayanılmaz hale getirilmesinin amaçlandığını kaydeden Macron, bunun bir şekilde "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın haberine göre; Rusya'nın komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin ihlal etmeyi seçtiğini söyleyen Macron, "Halihazırda yaptığımız gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Rusya’nın saldırısında daha da ileri gitmeyi hayal edememesi için caydırıcılığımızdaki inandırıcılığımızı güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel gıda pazarı üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğine değinen Macron, bunun Gıda ve Tarım İyileştirme (FARM) girişiminin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.
Macron, 24 yılın ardından Moldova'yı ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.
Moldova'nın AB’ye üyelik başvurusu yaptığını ve "Avrupa ailesine" katılma isteğinin "tamamen meşru" olduğuna dikkati çeken Macron, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB zirvesinde bu başvuru hakkında olumlu ve net bir mesaj verilmesini istediğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!