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Haberler Dünya

Macron'dan Rusya'ya 'avlama projesi' suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağlayarak bu ülkeyi "Fransa'yı avlama projesi yürütmekle" suçladı.

Giriş: 21.11.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Macron'dan Rusya'ya 'avlama projesi' suçlaması
AA

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, TV5 Monde'a verdiği demeçte, Rusya'nın, Fransa'nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden "Fransız avcılığı yaptığını" ileri sürdü.

Fransa'nın eski sömürgelerinde ekonomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ülkelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu söyledi.

Macron, "Afrika'da etki inşa etmek isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüpheye düşürerek Fransa'ya ve Fransızcaya zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin oluşturmak istiyor." diyerek, TV5 Monde dahil birçok kanala Rusya tarafından fonlanan aktivistlerin çıkıp Fransız karşıtlığı yaptığını savundu.

FRANSA ESKİ SÖMÜRGELERDE İSTENMEMESİNİ BAŞKA ÜLKELERİN VARLIĞINA BAĞLIYOR

Terörle mücadele gerekçesiyle Afrika'nın Sahel bölgesinde askeri üsler kuran Fransa, tartışmalı varlığına ilişkin bilanço netleşmeden, bölge halkının ülkeye yönelik protestoları ve yaşanan diplomatik sıkıntılar üzerine strateji değişikliğine giderek 10 yıldır Mali'de görev yapan askeri birliklerini tamamen çekti.

Fransa; Rusya'yı Wagner paralı askerleri üzerinden Mali başta olmak üzere bölgede Fransız karşıtlığı ve manipülasyon yapmakla suçluyor.

Rusya, Wagner'in kendisini temsil etmediğini ileri sürerken, Fransa; Mali, Burkina Faso, Nijer gibi Afrika'daki eski sömürgelerinde Fransız varlığından duyulan rahatsızlığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin artan etkisine bağlıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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